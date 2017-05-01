Как определить американца в толпе людей? По бейсболке и улыбке. Многие, видя улыбающихся американцев, ловят себя на мысли, что эти улыбки смотрятся странными. Если сравнить снимки приветливых лиц людей нескольких национальностей, разница будет заметной: американцы улыбаются не так, как другие, слишком широко раздвигают уголки рта, демонстрируя зубы. Эти преувеличенные улыбки кажутся не только нам, но и людям многих других культур неестественными и неискренними. Мы реже обнажаем зубы, и считается, что улыбки одними губами вполне достаточно, чтобы выразить положительные эмоции.
Улыбка – универсальный способ показать радость, готовность к диалогу и расположение к собеседнику, ей пользуются и представители изолированных племен, и от рождения слепые. Но почему же американцы улыбаются не так, как мы? У науки есть ответ на этот вопрос, рассказывает Atlantic.
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