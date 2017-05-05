19:58

Требования к АФК «Система», предъявленные «Роснефтью» и «Башнефтью», незаконны и необоснованны. Об этом заявили в «Системе», комментируя недавно поданный иск, передает «Прайм». В группе подтвердили, что получили иск.

Как отметили в «Системе», действия, названные в иске недобросовестными (речь о реорганизации «Башнефти»), осуществлялись в рамках закона с целью развития бизнеса «Башнефти» и роста ее стоимости. Группа готова представить в суде развернутый отзыв по всем тезисам истцов.

В «Системе» указали, что на 5 мая иск не принят судом к производству, пишут «Ведомости».

@widget type=post-embed id=82556

О поданном к «Системе» иске «Роснефти» и «Башнефти» на 106,6 млрд рублей стало известно 2 мая. Источник «Интерфакса» заявил, что истцы хотят возметисть убытки «Башнефти» после ее реорганизации в 2014 году. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснил, что «речь идет об организационно-финансовых манипуляциях, которые привели к обесценению актива на указанную сумму».

Ранее 5 мая Bloomberg объяснило иск к «Системе» борьбой между главой «Роснефти» Игорем Сечиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Как отметило агентство, основной акционер «Системы» Владимир Евтушенков – соратник Медведева, позиции которого последнее время ослабли в связи с антикоррупционными расследованиями и массовых протестов.

По данным Bloomberg, именно Сечин причастен к тому, что «Система» потеряла контроль за «Башнефтью» после того, как Евтушенкова задержали в сентябре 2014 года по подозрению в легализации доходов от приватизации нефтяной компании. В итоге в декабре того же года пакет «Башнефти», которым раньше владела «Система», вернули в собственность государства, а в октябре 2016 года «Роснефть» купила 50,08% акций «Башнефти».