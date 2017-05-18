В мае стали известны подробности пенсионной реформы, предлагаемой Центром стратегических разработок Алексея Кудрина – официально они не обнародованы, но неформально ЦСР их признал. Пенсионный возраст предлагается поднять до 63 лет для женщин и 65 лет у мужчин, ужесточаются требования к стажу и минимальному количеству пенсионных баллов, необходимым для назначения страховой пенсии. Насколько необходимы такие меры и какие еще варианты возможны, Republic попросил разъяснить одного из консультантов ЦСР – замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина.

Повышать пенсионный возраст в России необходимо. Расчеты показывают, что если не проводить реформ, ситуация в пенсионной системе будет все более обостряться. В 2025–2035 годы в активный трудовой возраст войдет малочисленное поколение родившихся в 1990–2000 годах, будет увеличиваться продолжительность жизни и, как следствие, нарастать разрыв между численностью работников и пенсионеров. К 2035 году на 100 россиян в трудоспособном возрасте будет приходиться уже не 47, а 56 граждан, получающих страховую пенсию.

Если оставить все, как есть, при существующих размерах трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд (в % ВВП), средняя пенсия по старости сократится с нынешних 35% от средней зарплаты – сейчас это 13700 рублей – до 30% к 2035 году. А чтобы сохранить соотношение в 35% от зарплаты, в 2035 году потребовалось бы увеличить трансферт с 2,5% в 2016 году до 3,5% ВВП.

Почему о размере пенсий судят именно по отношению к средней зарплате? Важно понимать, что страховая пенсия – это не материальная помощь или благодарность за труд от государства. Напротив – это страховка работника на случай нетрудоспособности, за которую его работодатель уплачивал страховые взносы. Эта страховая природа пенсионной системы и определяет ее параметры: страховые выплаты за все годы их получения должны быть соразмерны сделанным страховым взносам.