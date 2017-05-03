Пару месяцев назад в Ноксвилле – небольшом городе на востоке США – арестовали двух человек, обокравших местный ресторан. Добычей воров было использованное фритюрное масло. По примерным оценкам, за него можно было выручить $500–$600. Предполагается, что арестанты уже воровали прожаренный жир в прошлом.

Это лишь один из эпизодов. Всего за месяц в окрестностях Ноксвилла произошли около 50 таких ограблений. В целом в США их количество исчисляется десятками, если не сотнями тысяч в год. Несколько лет назад одна из компаний, которая легально покупает жир у ресторанов, сообщила, что только среди ее поставщиков (всего их около 13 тысяч) случались по тысяче краж в месяц. Доходы воров исчисляются десятками миллионов долларов.