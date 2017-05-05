Президент США Дональд Трамп подписал проект федерального бюджета США на 2017 финансовый год, передает Reuters.
Объем бюджета составляет $1,2 трлн, он будет действовать до 30 сентября – конца финансового года в Соединенных Штатах.
4 мая проект одобрил Сенат Конгресса США.
Документ, среди прочего, предусматривает финансовую помощь Украине на сумму $410 млн. На борьбу с терроризмом власти потратят $15 млрд, еще $1,5 млрд уйдут на укрепление границ США.
Суммарно расходы на оборону и на обеспечение национальной безопасности составят $648,8 млрд, на энергетику выделено $38,8 млрд.
Бюджет, кроме того, не предполагает финансирования строительства стены на границе с Мексикой.
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