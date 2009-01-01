22:14

«Роснефть» подала кассационную жалобу на решение по иску компании к РБК, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Мы хотим, чтобы абсолютно сознательные, осознанные дезинформационные действия со стороны средств массовой информации по отношению к крупным – если не сказать крупнейшим игрокам рынка – имели соответствующую правовую оценку”, – заявил РБК пресс-секретарь “Роснефти” Михаил Леонтьев.

Представитель “Роснефти” также назвал решение первой инстанции (Арбитражного суда Москвы) “некорректным”, а вердикт второй инстанции (Девятого арбитражного апелляционного суда) “нелепым и вызывающим” с правовой точки зрения.

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Пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев сообщил, что юристы издания прокомментируют жалобу после изучения судебных документов.

1 марта апелляционный суд отменил взыскание с РБК 390 тысяч рублей в пользу “Роснефти”, но признал сведения из статьи и телепередачи на телеканале РБК несоответствующими действительности и порочащими.

Изначально “Роснефть” требовала от РБК более 3,1 млрд рублей за статью “Сечин попросил правительство защитить “Роснефть” от BP”. Однако в декабре 2016 года арбитражный суд Москвы решил взыскать с РБК только 390 тысяч рублей, пояснив, что “Роснефть” не смогла доказать факт утраты доверия к компании.