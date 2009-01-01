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Вашингтон предполагает увеличение роли других стран в противостоянии терроризму. Это следуeт из новой контртеррористической стратегии президента Дональда Трампа, с которой ознакомилось Reuters.

«Мы будем стремиться избегать дорогостоящих, широкомасштабных интервенций для достижения контртеррористических целей и будем все больше рассчитывать на разделение партнерами ответственности в борьбе с террористическими группировками», – говорится в документе.

Согласно стратегии, США должны активизировать операции против джихадистских групп, при этом уменьшая траты американских «жизней и денег».

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Агентство отмечает, что стратегия все еще дорабатывается и будет опубликована в ближайшие месяцы.

«Пока неизвестно, как Трамп собирается избегать военных интервенций в условиях продолжающихся конфликтов с участием американских войск в Ираке, Сирии, Афганистане, Йемене и других местах», – пишет Reuters.

Президент, среди прочего, предоставил Пентагону возможности наносить удары по боевикам в Йемене и Сомали, напоминает издание.

В начале апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе. По словам Трампа, удар произвели исходя «из жизненно важных интересов национальной безопасности страны».

Позднее Соединенные Штаты сбросили на позиции «Исламского Государства» в Афганистане «мать всех бомб» – самый мощный неядерный боеприпас страны весом 9,5 тонны.