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Организация WikiLeaks в твиттере сообщила о взломе электронной почты штаба кандидата в президенты Франции, экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона.

Как уточняет WikiLeaks, в сети появились около 9 гигабайт электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года.

Команда Макрона подтвердила факт утечки.

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По мнению организации, публикация данных никак не повлияет на второй тур французских выборов и будет использована для «повышения враждебности» по отношению России.

https://twitter.com/wikileaks/status/860580642014285829

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая. В первом туре победу одержал лидер движения «Вперед» Макрон, набравший 24,01% голосов. Соперником Макрона станет лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, на счету которой 21,3% голосов.