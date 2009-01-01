К 77 годам Карел Схуман, один из самых известных писателей ЮАР, получил несколько десятков престижных литературных премий и практически не дал ни одного интервью. В любой статье о нем обязательно фигурировало слово «затворник», и, кажется, ему это нравилось.
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