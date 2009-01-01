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Басманный суд Москвы заочно арестовал вице-президента Пробизнесабанка Ярослава Алексеева, передает «Коммерсантъ».

По информации издания, Алексееву предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (хищения или растраты в особо крупном размере в составе преступной группы).

Как отмечает газета, правоохранительные органы объявили Алексеева в федеральный розыск, а позже выяснили, что он скрывается в США. Поиск продолжился по линии Интерпола, для которого необходим заочный арест фигуранта дела.

В конце апреля Следственный Комитет (СК) возбудил второе уголовное дело о хищениях 25 млрд рублей в Пробизнесбанке. Подозреваемыми, среди прочих, стали бывший президент банка Сергей Леонтьев, председатель правления Александр Железняк и начальник департамента корпоративных финансов банка Николай Алексеев, входившие в состав преступной группы.

Алексеев позднее признал свою вину и дал показания против других участников группы, а также помог найти имущество Леонтьева и Железняка.

Ранее СК завершил расследование против вице-президента финансовой организации Вячеслава Казанцева, заместителя председателя правления Александра Ломова и еще нескольких фигурантов. На них завели дело по части 4 статьи 160 УК РФ. Сумму ущерба оценили в 2,5 млрд рублей.

Железняк и Ломов также скрываются в США, суд арестовал их заочно.

ЦБ лишил Пробизнесбанк лицензии в августе 2015 года. Регулятор отметил, что банк нарушил федеральные законы и нормативные акты Банка России.