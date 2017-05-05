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Члены команды президента Дональда Трампа предупреждали его экс-советника Майкла Флинна об опасности контактов с российским послом в США Сергеем Кисляком, сообщает Washington Post со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По информации издания, в прошедшем ноябре, за несколько недель до отставки, советнику сказали, что разговоры Кисляка «почти наверняка прослушивают американские спецслужбы».

Более того, уточняет газета, представители Трампа были «озабочены» тем, что Флинн «не до конца понимает» мотивы российского посла, и попросили администрацию предыдущего президента Барака Обамы предоставить досье ЦРУ на Кисляка. «Документ доставили в течение нескольких дней, но неизвестно, читал ли его Флинн», – пишет WP.

14 января Reuters впервые сообщило о пяти телефонных контактах Флинна и посла России 29 декабря. В этот день администрация президента Барака Обамы ввела новые санкции против России из-за «вмешательства» в выборы в США.

Позднее WP писала, что Флинн советовал России «не слишком бурно» реагировать на санкции, которые собиралась ввести администрация Обамы.

В результате 14 февраля Флинн покинул пост из-за начавшегося скандала.

Позднее советник раскрыл детали разговора. По его словам, в ходе телефонного разговора он говорил о высылке 35 российских дипломатов, а не об отмене санкций. Флинн подчеркнул, что «не переходил границ».