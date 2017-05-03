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Правительство внесло в Госдуму проект закона об эксперименте с курортным сбором в нескольких регионах России. Распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства.

Законопроект предлагает установить курортный сбор в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Речь идет о периоде с 2018 по 2022 год.

«По итогам эксперимента будет принято решение о введении курортного сбора на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения», – говорится в сообщении правительства.

Уточняется, что сбор должен пойти на развитие курортной инфраструктуры. Его размер «не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения». При этом его могут снизить и даже обнулить в зависимости от сезона, «значения курорта» и других факторов.

Глава парламентского комитета Крыма по туризму Алексей Черняк называл сбор в размере 100 рублей «неприемлемым». По его словам, сбор не должен превышать 50 рублей в сутки с человека. Черняк пояснил, что сумма 100 рублей не кажется большой, пока не умножишь ее на число дней и количество членов семей.

В Ассоциации туроператоров России предполагают, что курортный сбор негативно скажется на турпотоке внутри страны.