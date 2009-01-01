09:53

ФСБ задержала 19 предполагаемых участников группировки, которая, по данным спецслужбы, создала в нескольких регионах России «сеть для легализации нелегальных мигрантов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В спецслужбе уточнили, что среди задержанных также возможные организаторы ОПГ.

По данным ведомства, группировка через сеть посредников за деньги изготавливала и продавала нелегальным мигрантам поддельные паспорта граждан Средней Азии и другие документы, которые нужны для миграционного учета, получения разрешения на временное пребывание или вида на жительство.

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Также в ФСБ сообщили о закрытии 11 лабораторий, где делались документы. При обысках изъяли 500 печатей, голограмм, поддельных паспортов, патентов, электронных носителей информации, медицинских книжек и других регистрационных бумаг.