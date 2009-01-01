11:26

Нацгвардия купит у концерна «Калашников» 252 подствольных гранатомета ГП-34 и 1023 пистолета-пулемета «Витязь-СН» на общую сумму 57 млн рублей.Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Сумма контракта на гранатометы – 11,2 млн рублей, на пистолеты-пулеметы – 46,5 млн рублей. По обоим контрактам поставки должны быть закончены не позднее 25 ноября.

Как уточняет «Интерфакс», противопехотный гранатомет ГП-34 применяется с автоматами Калашникова, он предназначен для «поражения открыто расположенной живой силы, а также живой силы, находящейся в открытых окопах».

Пистолет-пулемет «Витязь-СН» также предназначен «для поражения живой силы, в том числе защищенной бронежилетами, а также небронированной техники».

Ранее стало известно и намерении Нацгвардии купить тысячу автоматов АК-104 и АК-105 на 23 млн рублей.