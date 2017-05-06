11:54

СМИ не должны публиковать информацию, которую хакеры получили из переписки штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, предупредила французская избирательная комиссия. Об этом сообщает Reuters.

Как заявили в комиссии, публикация и републикация этих сведений может быть уголовно наказуема.

О взломе электронной почты штаба Макрона сообщила WikiLeaks. В интернете появилось 9 гигабайт электронных писем, фото и приложений, датированных до 24 апреля 2017 года. Команда Макрона подтвердила факт утечки.

Как уточняет Reuters, ссылки на украденную переписку появились на 4chan, затем их опубликовал Джек Пособец, ультра-правый, как пишет агентство, активист и сторонник президента США Дональда Трампа.

Заметка дополняется.