13:22

Полиция убрала часть сцены на митинге на проспекте Сахарова, приуроченного к годовщине событий на Болотной площади. Об этом в фейсбуке сообщил один из организаторов акции Александр Рыклин.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1482196368510435&id=100001602582009

Как сказал Рыклин «Дождю», задник убрали по «указанию человека в штатском».

«Мы, разумеется, начали возмущаться и говорить, что ничего снимать не будем. Он тут же дал распоряжение полицейским. Полицейский наряд залез, в секунду все содрали – задник, баннер, который висел спереди на самой сцене. Там было написано “Болотное дело – позор России”», – сообщил Рыклин.

«Новая газета» уточняет, что из-за этого митинг задерживается на полчаса, он должен был начаться в 13:00. Как добавляет газета, собравшиеся скандируют: «Сцену! Сцену!» Из динамиков играет музыка.

Мэрия Москвы в конце апреля согласовала митинг на проспекте Сахарова. По словам организаторов, тема акции – «болотное дело», репрессии, убийство Бориса Немцова, «создание драконовских условий для действующей оппозиции».

На Болотной площади 6 мая 2012 года проходила акция оппозиции, которая закончилась столкновениями с полицией. СК затем завел дело о массовых беспорядках, фигурантами которого стали больше 30 человек, многие из них получили реальные сроки заключения, суды над некоторыми продолжаются.