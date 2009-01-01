14:55

В Москве закончилась акция оппозиции «За Россию против произвола и репрессий», приуроченная к пятой годовщине событий на Болотной площади.

Как передает «Интерфакс», к 15:00 организаторы митинга сообщили, что «официальная часть мероприятия закончилась», и люди начали расходиться.

Один из организаторов, журналист Александр Рыклин заявил «Дождю», что на акцию пришли 10 тысяч человек. По данным МВД, которые приводит «Интерфакс», в митинге принимали участие тысяча человек, «Белый счетчик» сообщает о 2,8 тысячи участников.

Акция началась с опозданием примерно в полчаса, как ранее сообщил Рыклин, перед митингом полиция по требованию «человека в штатском» сняла со сцены баннер «Хватит Путина! Хватит войны! Хватит мракобесия! Хватит репрессий! Хватит терпеть Кадырова!»

Митинг был согласован мэрией Москвы, заявку организаторы подавали на 10 тысяч участников.

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На Болотной площади 6 мая 2012 года проходил оппозиционный «Марш миллионов», согласованная акция закончилась столкновениями с полицией. СК впоследствии завел дело о массовых беспорядках. Фигурантами «болотного дела» стали больше 30 человек, которых обвинили в том числе в насилии над полицией.