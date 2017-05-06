16:11

На Болотной площади в Москве задержали троих человек, передает «ОВД-Инфо».

По данным проекта, они стояли с плакатами в поддержку фигуранта «Болотного дела» Ивана Непомнящих. Позднее «ОВД-Инфо» сообщило, что задержаны семь человек.

https://twitter.com/OvdInfo/status/860846635638808576

Непомнящих в апреле заявил, что его избили в ярославской колонии, где он отбывает срок по делу о массовых беспорядках 6 мая 2012 года.

По требованию ЕСПЧ Непомнящих и еще двоих заключенных, которые также жаловались на избиения, обследовали врачи, как заявила ФСИН, медики не обнаружили у них травм.

На проспекте Сахарова 6 мая прошел митинг к пятой годовщине Болотной, акция была согласована и закончилась без инцидентов к 15:00 мск.