16:45

Россия и США полностью восстановят действие меморандума по предотвращению инцидентов в небе над Сирией, передает «Интерфакс» сообщение Минобороны РФ.

Действие соглашения приостановили в начале апреля после ракетного удара США по военной базе в Хомсе.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской 5 мая сообщил, что возвращение России к полноценному участию в меморандуме по безопасности полетов над Сирией будет обсуждаться «в самое ближайшее время».

@widget type=post-embed id=81624

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее говорил о контактах с США по Сирии «на рабочем уровне». По его словам, «там настолько тесно, что мы не можем не работать», в первую очередь, по вопросу безопасности российских пилотов.

С полуночи 6 мая в Сирии действуют четыре зоны деэскалации, созданные в рамках меморандума, который подписали Россия, Иран и Турция. Документ опубликован на сайте российского МИДа.

Меморандум предусматривает, что Россия перестает использовать в этих зонах авиацию. Также в зонах не предполагается работа авиации международной коалиции, которую возглавляют США.

США 7 апреля выпустили 59 ракет «Томагавк» по базе Шайрат в сирийской провинции Хомс с двух кораблей в Средиземном море. Это стало ответом на химическую атаку в Идлибе, за которой, как считает Вашингтон, стоят Москва и Дамаск. По данным США, авиация, с которой сбрасывались химические снаряды, поднялась в воздух с аэродрома Шайрат.