Двое задержанных на Болотной площади 6 мая Елена Захорова и Мария Рябикова проведут ночь в ОВД «Хамовники», сообщает «ОВД-Инфо».
Им вменяют часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное совершение административного правонарушения). По данным «ОВД-Инфо», через три часа одна из задержанных попыталась покинуть помещение, так как истекло время на составление протокола. Полицейские ее не выпустили, применили силу.
Ранее «ОВД-Инфо» передавал, что четверых задержанных – Ольгу Мазурову, Ольгу Авилонову, Виктора Капитонова и Леонида Дуброво – выпустили из полиции без составления протоколов.
«ОВД-Инфо» сообщил о задержании семерых человек днем 6 мая, по данным проекта, некоторые из них держали плакаты в поддержку фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих, а остальные «просто сидели на скамейке на площади».
Ранее на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, приуроченный к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года.
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