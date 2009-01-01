6 мая, 23:45

Американский инвестор Уоррен Баффет во время общего собрания акционеров компании Berkshire Hathaway отметил, что налоговая реформа, предложенная президентом США Дональдом Трампом, может помочь делу компании, но при этом не слишком изменит ее политику инвестирования. Об этом сообщает Business Insider.

По мнению Баффета, Berkshire Hathaway будет выгодно сокращение ставки корпоративного и инвестиционного налогообложения. Кроме того, по его мнению, это позволит снизить и отложенные налоговые обязательства.

Но Баффет и его партнер Чарли Мангер заметили, что большинство предприятий вряд ли существенно изменят политику инвестирования в масштабные проекты из-за изменений в законодательстве.

«Я не могу припомнить, чтобы кто-то из наших менеджеров сказал: “Давайте сделаем это, потому что налоговое законодательство изменится”», – сказал Баффетт.

﻿Единственное, что может изменится, это сроки запланированных инвестиций. По его словам, именно поэтому важно, чтобы власти заблаговременно объявили дату вступления в силу новых налоговых льгот.

Ранее в конце апреля администрация Дональда Трампа представила план налоговой реформы, которая подразумевала «крупнейшее сокращение налогов» в истории страны.

Изменения в налоговом законодательстве коснулись федерального налога на прибыль компаний, процесса взимания подоходного налога, а также налога на зарубежную прибыль американских предприятий.