6 мая, 23:40

Режиссер Ридли Скотт пообещал, что фильм «Чужой: Завет» («Alien:Covenant») ответит на многие вопросы предыдущих фильмов франшизы. Об этом Скотт сказал Reuters.

По словам режиссера, картина «открывает более широкую вселенную, чем было до этого».

«Эта вселенная гораздо более интересная, чем та, в которой монстры просто преследуют людей в коридорах», – сказал Скотт.

В Лондоне 5 мая прошла премьера нового «Чужого». В широкий прокат картина выйдет 10 мая, в России – 18-го. Ранее Скотт говорил, что фильм начнет новую трилогию «Чужой».

https://www.youtube.com/watch?v=svnAD0TApb8

Как писал The Verge, в киноленте, судя по второму трейлеру, есть связь как с оригинальным фильмом 1979 года, так и с картиной Скотта «Прометей» (2012), сиквелом которого стал «Завет».