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Российских журналистов, которые ранее посещали Крым, не пустят на «Евровидение» даже с аккредитацией. Об этом в своем фейсбуке сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

﻿«Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на “Евровидение” и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая Украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны», – отметил Геращенко.

Ранее сообщалось, что фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Рамиля Ситдикова, аккредитованного на «Евровидение», не пустили на территорию Украины без объяснения причин. В Госпогранслужбе страны отказ во въезде Ситдикова не прокомментировали.

Первый канал отказался транслировать «Евровидение» из-за запрета на въезд на Украину российской певице Юлии Самойловой.

В конце марта Первый канал отклонил идею Европейского вещательного союза о видеотрансляции выступления Самойловой.

На канале отметили, что удаленное выступление дискриминирует Самойлову и «идет вразрез с правилами и принципами конкурса».

22 марта Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезжать в страну в течение трех лет из-за «нарушения законодательства Украины».

Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске. В 2015 году она выступала в Крыму.