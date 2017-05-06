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Организация WikiLeaks в твиттере сообщила о том, что в утечке переписки предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона девять раз упоминается имя сотрудника российской компании.

https://twitter.com/wikileaks/status/860973542934024193

В таблице, опубликованной под постом, фигурирует название компании – «Эврика», а также имя ее сотрудника – Рошка Георгий Петрович.

При этом WikiLeaks не говорит, о какой именно компании «Эврика» идет речь, но отмечает, что она «получила, по данным российских СМИ, лицензию ФСБ на деятельность по защите государственной тайны».

О взломе электронной почты штаба Эммануэля Макрона стало известно 6 мая. По данным WikiLeaks, в сети появилось около 9 гигабайт электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года.

Команда Макрона подтвердила факт утечки.

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Французская избирательная комиссия предупредила СМИ о том, что они не должны публиковать информацию, которую хакеры получили после взлома почты штаба Макрона. Публикация и републикация этих сведений может быть уголовно наказуема, отметили в ЦИК Франции.

Эммануэль Макрон вышел во второй тур президентских выборов, который пройдет 7 мая. Вместе с ним во втором туре будет участвовать лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. В первом туре Макрон и Ле Пен набрали 24,01% и 21,3% голосов соответственно.