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Национальная полиция Франции накануне второго тура выборов президента страны объявила в розыск трех человек, которые подозреваются в подготовке теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Вчера, 6 мая, французская полиция распространила ориентировку на трех человек, которые подозреваются в подготовке теракта на французской территории», – отметил собеседник агентства.

По его словам, среди подозреваемых – двое граждан Бельгии Биляле аль-Маркори и Тарике Джадауне, а также гражданин Афганистана Забиулле Сарвари.

В ведомстве заявили, что ориентировки на подозреваемых разместили и в социальных сетях.

По данным New York Daily News, власти призвали общественность помогать в поисках подозреваемых, а также предупреждать о подозрительных вещах.

Радиостанция Europe1 ранее сообщала, что возле военной базы Эвре во Франции задержали мужчину, который признался в подготовке одиночного теракта.

Мужчина – бывший военный, который после десяти лет службы ушел из армии в 2013 году. В 2014 году он принял ислам и попал под пристальное внимание правоохранительных органов из-за своих радикальных взглядов.

Ранее 20 апреля на Елисейских полях в Париже неизвестный мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова, в результате которой погиб один полицейский, двое получили ранения.

О своей причастности к нападению на полицейского объявило «Исламское государство».