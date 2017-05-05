08:35

Немецкая компания Scopis, выпускающая софт для дополненной реальности в медицине, представила платформу для хирургических операций с использованием очков HoloLens от Microsoft. Об этом пишет Engadget.

Издание уточняет, что речь идет об операциях на позвоночнике. Платформа голографической навигации через очки HoloLens проецирует на пациента элементы смешанной реальности непосредственно во время операции.

https://www.youtube.com/watch?v=xvbWE4OsKxY

Это, как объясняют в Scopis, позволит хирургам правильно устанавливать элементы, в частности, при транспедикулярной фиксации позвоночника. Этот метод используется для лечения сложных травм, в позвонки вводят металлические винты, а между ними проводят стержни.

Как отмечает Engadget, применение смешанной и дополненной реальности, вероятно, позволит упростить такие операции и сократить их время.

Microsoft впервые показала прототип HoloLens в 2015 году, как уточняет Mashable, гарнитурой стоимостью $3000 по-прежнему пользуются, в основном, разработчики. В октябре 2016-го Microsoft пообещала хедсэты дополненной и виртуальной реальности для ПК на базе Windows по цене от $299.