11:06

Миллиардер Алишер Усманов вернулся в пятерку самых богатых резидентов Великобритании по версии The Sunday Times.

Газета оценивает состояние Усманова в £11,8 млрд, он в списке на пятом месте. В 2016 году миллиардер выбыл из первой пятерки рейтинга The Sunday Times, однако за год, отмечает издание, состояние Усманова увеличилось на £4,2 млрд.

В списке 2017 года первое место заняли братья Шри и Гопи Хиндуджа, владельцы конгломерата Hinduja. Их состояние The Sunday Times оценила в £16,2 млрд. На второе место газета поместила миллиардера Леонарда Блаватника с £15,9 млрд.

Кроме Усманова в списке еще один россиянин – Роман Абрамович. Как и в 2016 году, он занял 13 место.

Усманов перестал быть налоговым резидентом России в октябре 2016 года. Журнал Forbes оценивает состояние Усманова в $15,2 млрд, в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала он находится на пятом месте.