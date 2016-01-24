REUTERS / Pascal Rossignol

Во Франции 7 мая проходит второй тур президентских выборов. В него вышли лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон и возглавляющая «Национальный фронт» Марин Ле Пен. В первом туре Макрон набрал 23,7% голосов, Ле Пен – 21,7%. Официальные результаты второго тура будут объявлены 11 мая.

Опросы общественного мнения, проведенные накануне голосования отдают победу Макрону – 62% голосов против 38% у Ле Пен. Но если посмотреть на карту голосования по регионам Франции в первом туре, то результаты не кажутся столь однозначными – Макрон победил в 33 регионах и территориях Франции, Ле Пен – в 30.

К полудню 7 мая явка избирателей составила 28,23%, это ниже, чем на выборах 2012 (30,66%) и 2007 года (34,1%). В первом туре была похожая ситуация: к 17:00 по местному времени (18:00 мск) проголосовали 69,42% избирателей, на прошлых выборах к тому же времени явка была на уровне 70,59%. В 2007 году к вечеру она составила 73,87%.

Макрон и Ле Пен на выборах уже проголосовали, передает AP. Также на свои участки пришли действующий президент Франции Франсуа Олланд и бывший французский лидер Николя Саркози. AP добавляет, что у Лувра уже начали сооружать сцену, с которой выступит Макрон, если победит. Первые экзит-полы появятся, когда закроются все избирательные участки – после 20:00 местного времени (21:00 мск).

Макрон – бывший министр экономики. Решив участвовать в президентской гонке, он ушел в отставку. Политику 39 лет, если он победит, то станет самым молодым президентом Франции в истории.

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Ле Пен – дочь французского политика Жана-Мари Ле Пена, как и ее отец, Марин придерживается националистических взглядов. Марин Ле Пен уже участвовала в выборах президента Франции: в 2012 году в первом туре она заняла третье место с 18% голосов.

Как оба кандидата в президенты были связаны с Россией?

Макрон и Россия

Макрон еще на посту министра экономики поддерживал с Москвой рабочие отношения, договаривался о финансировании российских проектов французскими банками, поддерживал отмену санкций в случае выполнения Россией Минских соглашений.

Кремль же, как считают политологи, после выдвижения Макрона в президенты, начал против него информационную кампанию, в том числе, возможно, из-за его отношения к президенту США Дональду Трампу.

В феврале 2017 года команда Макрона заявила, что Россия пытается повлиять на выборы во Франции, устраивая хакерские атаки. За два дня до второго тура выборов проект WikiLeaks сообщил о слитых в интернет 9 гигабайтах данных из переписки штаба Макрона.

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А в ночь перед вторым туром стало известно, что в документах фигурирует российская компания, которая называет себя подрядчиком Минобороны и, как указывала WikiLeaks, «получила лицензию ФСБ на деятельность по защите государственной тайны».

Интересная деталь: как писало Reuters, изначально ссылки на украденную переписку появились на анонимном имиджборде 4chan. Затем их опубликовал в твиттере американский активист Джек Пособец. Его Reuters характеризовало как сторонника Трампа.

Пособец сказал агентству, что просто перепостил увиденное на 4chan. Кстати, имиджборд во Франции после публикации архива заблокировали. Команда Макрона еще 5 мая признала факт утечки, но обвинять никого не стала.

Россия и Ле Пен

Ле Пен постоянно упрекают в связях с Москвой, их она, впрочем, не скрывает. Лидер Нацфронта с 2013 года неоднократно бывала в России, с того же времени она публично заявляет о поддержке российской внутренней и внешней политики.

Так, Ле Пен называла «легитимными» требования российского закона об НКО-иностранных агентах, а в 2014 году говорила, что референдум в Крыму был законным (страны ЕС и США не признают итоги референдума и считают присоединение полуострова к РФ аннексией).

Ле Пен связывают с Россией и финансовые вопросы – в 2014 году «Национальный фронт» получил в Первом чешско-российский банке кредит €9 млн. Сайт расследований Mediapart утверждает, что в 2016 году партия пыталась получить еще €3 млн – в банке «Стратегия». Удалось ли это сделать, неизвестно – банк лишили лицензии спустя некоторое время после того, как Нацфронт подал заявку на кредит.

В марте 2017 года, уже будучи кандидатом в президенты, Ле Пен говорила, что французские банки отказываются кредитовать ее кампанию, и ей приходится искать иностранное финансирование. В России, однако, по ее словам, она денег не получала. В этом же месяце Ле Пен встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что тема финансирования кампании на встрече не обсуждалась.

Путин же подчеркивал, что не собирается вмешиваться в выборы президента Франции.