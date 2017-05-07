В поселке Мурино Лениградской области частично обрушилось здание строящейся школы, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС региона.
Из-под завалов извлекли тело одного погибшего, спасатели ищут пострадавших. По данным портала 47news.ru, школу должны были сдать к 1 июня.
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Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет, тело погибшего нашли в автомобиле, который находился неподалеку от обрушившегося здания. СК проводит проверку.
Зампредседателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин сообщил агентству, что, по предварительным данным, обрушение произошло при работах на кровле. Точные причины установят не раньше чем через две недели, добавил чиновник.
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