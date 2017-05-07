15:59

Политик Алексей Навальный улетел за границу, пишет «Московский комсомолец». По данным газеты, он отправился в Барселону.

Глава штаба Навального Леонид Волков на момент написания заметки не ответил на вопросы Republic. На вопрос «Медузы», улетел ли Навальный из страны, Волков ответил «не знаю».

В начале мая Навальному выдали загранпаспорт, чтобы он смог поехать в зарубежную клинику для лечения глаза. На оппозиционера 27 апреля напали возле офиса Фонда борьбы с коррупцией, ему плеснули зеленкой в лицо, по мнению врача, зеленка была с чем-то смешана.

Навальный получил химический ожог правого глаза, который видит теперь на 15%, по словам политика, шанс на восстановление зрения есть.

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Оппозиционер не мог получить загранпаспорт в течение пяти лет в связи с приговором по делу «Ив Роше». В Мосгорсуде, вместе с тем, заметили, что прямого запрета на выезд из России в приговоре Навальному нет, на него наложены обязательства не менять место жительства, а также не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию.

Как утверждал адвокат Навального Вадим Кобзев, после того, как политик получил паспорт, представители уголовно-исполнительной инспекции потребовали, чтобы он «не смел и думать выехать зарубеж» (орфография и пунктуация сохранены).