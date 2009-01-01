Во Франции обнародовали первые данные экзит-поллов на выборах президента страны, передает AFP.
Основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон по ним побеждает с результатом 65,5–66,1% голосов, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен набирает 33,9–34,5%.
Ле Пен поздравила оппонента с победой.
Во Франции 7 мая прошел второй тур президентских выборов, участки закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 мск), первые официальные результаты объявят позднее. Окончательные итоги выборов назовут 11 мая.
6 мая проект WikiLeaks сообщил о слитых в интернет 9 гигабайтах данных из переписки штаба Макрона.
В ночь перед вторым туром стало известно, что в этих документах фигурирует российская компания, которая называет себя подрядчиком Минобороны и, как указывала WikiLeaks, «получила лицензию ФСБ на деятельность по защите государственной тайны».
О том, что Россия пытается повлиять на выборы во Франции, устраивая хакерские атаки, команда Макрона заявила еще в феврале.
Макрон – бывший министр экономики. Решив участвовать в президентской гонке, он ушел в отставку. Политику 39 лет, в случае победы он станет самым молодым президентом Франции в истории.
Ле Пен – дочь французского политика Жана-Мари Ле Пена. Как и ее отец, Марин придерживается националистических взглядов. Марин Ле Пен уже участвовала в выборах президента Франции: в 2012 году в первом туре она заняла третье место с 18% голосов.
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