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Лидер партии «Вперед!» Эммануэль Макрон по итогам подсчета 100% бюллетеней набрал 65,8% голосов избирателей во втором туре выборов президента Франции, передает МВД Франции.

Глава «Национального фронта» Марин Ле Пен получает 34,2% голосов. Официальные данные будут объявлены 11 мая.

«То, что мы сделали за месяцы работы, беспрецедентно, и не имеет аналогов», – заявил Макрон, выступая перед избирателями.

На фоне результатов евро достиг семимесячного максимума и составлял €1,1 к доллару.

Макрона поздравили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и действующий президент Франции Франсуа Олланд. Макрон, кроме того, провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и пообещал «очень скоро» приехать в Берлин, передает Reuters.

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Результаты экзит-поллов были схожими: приблизительно 65% у Макрона и 34% у Ле Пен при явке 74,2%. Лидер «Национального фронта» также поздравила оппонента с победой.

Первый тур прошел 23 апреля, соперниками Ле Пен и Макрона были бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон и лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.