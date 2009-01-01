18:36

Прокуратура Парижа начала расследование о взломе почты штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Об этом AFP сообщил источник, близкий к расследованию.

По его словам, речь идет о «мошенническом доступе к системе автоматизированной обработки данных» и «нарушении тайны переписки».

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Ссылки на архив переписки избирательного штаба Макрона появились 5 мая на имиджборде 4chan, затем на них обратили внимание активисты в твиттере и проект WikiLeaks.

В ночь перед вторым туром президентских выборов во Франции активисты объявили о «российском следе“в переписке штаба. В ней обнаружили упоминание российской компании “Эврика”, которая называет себя подрядчиком Минобороны.

Также в метаданных документов нашлось упоминание Георгия Петровича Рошки, в фирме “Эврика” также есть сотрудник с таким именем.

Штаб Макрона признал утечку документов сразу после того, как об этом стало известно в СМИ. В феврале 2017 года сторонники Макрона заявляли, что с помощью хакерских атак на ход выборов во Франции пытается повлиять Россия.

Второй тур выборов французского президента закончится 7 мая в 21:00 мск. Соперником Макрона по итогам первого тура, который прошел в апреле, стала лидер “Национального фронта” Марин Ле пен.