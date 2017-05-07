20:58

Московский «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу, передает официальный твиттер Российской футбольной Премьер-Лиги.

«Спартак» победил в чемпионате досрочно, за три тура до финиша, набрав 63 очка. «Зенит» в 27 туре уступил «Тереку» (0:1) и с 52 очками потерял шансы догнать московскую команду. Ранее шансов на чемпионство лишился ЦСКА (53 очка).

В следующем году «Спартак» сыграет в Лиге Чемпионов.

Свой последний трофей «Спартак» выигрывал в 2003 году, став тогда обладателем Кубка России.

В предыдущем сезоне победу в чемпионате одержал ЦСКА.

«Спартак» – самая титулованная команда России, 10-кратный чемпион страны и 3-кратный победитель Кубка России.