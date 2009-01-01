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Специальные силы США совместно с военными Афганистана убили лидера «Исламского Государства» в стране Абдула Хасиба, передает Reuters.

По информации издания, его убили в ходе спецоперации 27 апреля. Reuters отмечает, что смерть Хасиба предполагалась и раньше, но официальное подтверждение последовало только 7 мая.

Как напоминает агентство, Хасиб возглавил ИГИЛ в Афганистане после того, как в результате авиаудара беспилотников США погиб предыдущий лидер группировки в Афганистане и Пакистане Хафиз Саид Хан.

Ранее Reuters ознакомилось с новой контртеррористической стратегией президента Дональда Трампа, в которой говорится о «разделении» ответственности с другими странами в борьбе с терроризмом.

Заметка дополняется.