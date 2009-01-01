Пентагон одобрил план по вложению примерно $8 млрд на расширение военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), пишет The Wall Street Journal.
По информации издания, США в течение пяти лет потратят деньги на «обновление военной инфраструктуры», а также на учения и размещение в регионе дополнительных кораблей. Точная сумма вложений пока не ясна.
Как отмечает WSJ, первоначально план предложил сенатор Джон Маккейн, позже его поддержали в Минобороны страны. Так, представитель Пентагона Гэри Росс назвал АТР «приоритетом для США».
Ранее президент Дональд Трамп подписал проект бюджета страны на финансовый 2017 год, в котором на расходы на оборону и обеспечение национальной безопасности выделяется почти $650 млрд.
Bloomberg, кроме того, отмечало, что КНДР стала «самой главной угрозой национальной безопасности и проблемой внешней политики Трампа» за первые сто дней его президентства.
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