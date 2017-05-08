10:29

Соглашение ОПЕК по ограничению нефтедобычи может быть продлено на вторую половину текущего года и, возможно, продолжит действовать и после 2017 года. Такую точку зрения высказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, передает Bloomberg.

Аль-Фалих отметил, что участники соглашения намерены сделать все, чтобы сбалансировать мировые цены на нефть. Сейчас министр впервые допустил, что договоренности о сокращении добычи нефти могут быть продлены после 2017 года. В конце апреля он говорил, что в первые три месяца действия соглашения не удалось добиться намеченных целей по сокращению переизбытка сырья на рынке.

Переговоры ОПЕК относительно действия соглашения намечены на 25 мая в Вене. За день до этого пройдет министерская встреча по мониторингу за добычей нефти. Как ранее сообщали источники Bloomberg, Россия готова поддержать продление соглашения минимум на полгода.

@widget type=post-embed id=82421

В конце ноября 2016 года участники ОПЕК впервые с 2008 года договорились о снижении объемов нефтедобычи – на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Не входящие в организацию страны 10 декабря подписали аналогичное соглашение, предусматривающее совокупное сокращение нефтедобычи почти на 600 тысяч баррелей в сутки. Россия в рамках соглашения решила поэтапно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки.