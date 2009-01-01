Президент России Владимир Путин поздравил лидера партии «Вперед!» Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер призвал Макрона «преодолеть взаимное недоверие» и вместе работать над обеспечением международной стабильности и безопасности. Путин подтвердил, что Москва готова к конструктивной совместной работе по актуальным политическим вопросам.
«Граждане Франции доверили вам возглавить страну в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период. Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов», – отмечается в поздравлении.
Путин также пожелал Макрону «крепкого здоровья, благополучия и успехов» на посту главы государства.
Согласно предварительным результатам второго тура выборов, Макрон набрал 66,06% голосов избирателей. Его соперница, глава «Национального фронта» Марин Ле Пен, получила 33,94% голосов. Официально результаты выборов объявят 11 мая.
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.