10:50

Президент России Владимир Путин поздравил лидера партии «Вперед!» Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер призвал Макрона «преодолеть взаимное недоверие» и вместе работать над обеспечением международной стабильности и безопасности. Путин подтвердил, что Москва готова к конструктивной совместной работе по актуальным политическим вопросам.

«Граждане Франции доверили вам возглавить страну в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период. Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов», – отмечается в поздравлении.

Путин также пожелал Макрону «крепкого здоровья, благополучия и успехов» на посту главы государства.

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Согласно предварительным результатам второго тура выборов, Макрон набрал 66,06% голосов избирателей. Его соперница, глава «Национального фронта» Марин Ле Пен, получила 33,94% голосов. Официально результаты выборов объявят 11 мая.

Заметка дополняется.