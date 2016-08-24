11:03

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашел нарушений в деле Зары Муртазалиевой, которая обвинялась в подготовке теракта в московском торговом центре «Охотный ряд». Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

Мосгорсуд в 2005 году приговорил Муртазалиеву к девяти годам колонии, жалоба в ЕСПЧ была подана в том же году. По версии следователей, Муртазалиева завербовала двух жительниц Москвы и убеждала их совершить теракт. На процессе эти женщины отказались от показаний, данных на предварительном следствии. Позднее Верховный суд сократил срок заключения Муртазалиевой до восьми с половиной лет. На свободу она вышла в сентябре 2012 года, полностью отбыв срок, после чего уехала во Францию.

О невиновности Муртазалиевой ранее заявляли правозащитные организации «Мемориал» и «Союз солидарности». В 2007 году Рамзан Кадыров (сейчас глава Чечни, тогда занимавший пост премьера республики) усомнился в виновности Муртазалиевой. Однако в 2008 году суд отказал ей в условно-досрочном освобождении, объяснив решение тем, что она не признала свою вину и не раскаялась.

Как сообщала «Открытая Россия», в фабрикации дела против Муртазалиевой участвовал бывший сотрудник УБОП Москвы Саид Ахмаев. В августе 2016 года Ахмаева задержали по подозрению в вымогательстве; «Росбалт» отмечал, что он входил в личную охрану депутата Госдумы Адама Делимханова.