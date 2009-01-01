Помощник президента России Владислав Сурков написал стихотворение про оттепель под названием «Без объявления весны». Произведение опубликовано в журнале «Пионер» 8 мая.
В предисловии к стихотворению отмечается, что Сурков не только рад весне, но и сострадает ей, «как только и может поэт, а тем более помощник президента России: плача и смеясь одновременно».
Основным образом стихотворения стали «два снеговика», которые «не покорны весне» и «против целого мира стоят». «кто оплачет их гибель? кто восславит их подвиг? кто сделает с ними selfie mortale?» – пишет Сурков.
«прощайте о снеговики
с круглыми глупыми лицами
в комической вашей
вальгалле
вспоминайте меня
единственного кто
ощутил родство с вами
расслышав в собственном
сжавшемся от жалости сердце
хруст соленого
алого льда», – так завершается стихотворение.
Сурков известен тем, что в свободное время пишет музыку, стихи и прозу. Так, он, например, писал тексты для группы «Агата Кристи», также ему приписывают авторство романа «Околоноля», который опубликован в 2009 году под псевдонимом Натан Дубовицкий.
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