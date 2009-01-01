15:12

Ученик 11 класса Русской классической гимназии №2 в Томске Сергей Чайковский обратился с открытым письмом к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, призвав того уйти в отставку. Письмо школьника опубликовано на сайте телекомпании ТВ2; на сообщение обратило внимание «Радио Свобода».

«Хоть я совсем молод, но поверьте, за свою жизнь я видел многое, кроме самого главного в демократическом государстве – сменяемости власти. <…> Я понимаю, очень сложно уйти с теплого места. Но время приходит, Дмитрий Анатольевич. <…> Если вы истинный патриот своей страны, если вам важна дальнейшая судьба России, то я прошу вас подать в отставку», – написал Чайковский.

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Школьник напомнил Медведеву о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Чайковский (он волонтер томского штаба Навального) упомянул, что в середине апреля обращался в Следственный комитет, попросив проверить деятельность главы правительства, но в СК ему отказали.

«Сейчас я собираюсь обжаловать это решение и добиться проведения независимого расследования вашей деятельности. И сейчас, как гражданин Российской Федерации, я не прошу, а требую от вас разумных комментариев по поводу того, что вас обвиняют в коррупции. И причем это должен быть обоснованный ответ, а не наподобие “Компота”. Надеюсь на вашу искренность», – подчеркнул гимназист.

ФБК опубликовал расследование о «тайной империи» Медведева в начале марта. По данным фонда, премьер-министр организовал «преступную схему», при помощи которой приобрел яхты, виноградники, усадьбы и земли в России и за рубежом на «взятки олигархов и кредиты госбанков». Сам Медведев назвал расследование ФБК «компотом», а собранные фондом документы – «чушью и бумажками».

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После публикации ФБК отношение россиян к Медведеву ухудшилось. В конце апреля «Левада-центр» представил результаты опроса, который показал, что 45% жителей России поддерживают в той или иной степени отставку премьера. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сочла опрос политическим заказом, а в Кремле объяснили снижение рейтинга Медведева тем, что работа правительства «сложна».