16:05

Харьюский уездный суд Эстонии приговорил гражданина России Артема Зинченко к пяти годам заключения за шпионаж. Об этом сообщается на сайте эстонского телерадиовещания ERR.

Как считают власти прибалтийского государства, Зинченко был завербован ГРУ в 2009 году и с 2013 года (когда стал жить в Эстонии на основании вида на жительство) передавал секретные сведения военной разведке. В его обязанности, в частности, входил сбор сведений об объектах государственной обороны Эстонии и передвижении военной техники эстонской армии и ее союзников на территории страны.

Полученную информацию Зинченко передавал как с помощью средств связи, так и лично на встречах в Санкт-Петербурге. Задержали его в январе 2017 года.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Эстонии, там в курсе о задержании россиянина в связи с обвинением в шпионаже. Однако, как указали в представительстве, за поддержкой тот к властям России не обращался.