16:34

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал задержанных на Болотной площади 6 мая Елену Захарову и Марию Рябикову. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Штраф для Захаровой составил 20 тысяч рублей. Ее обвинили по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил участия в митинге). Рябикова была оштрафована на большую сумму (на сколько именно, не уточняется) за неоднократное нарушение правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Сначала в заметке говорилось о штрафе в 150 тысяч рублей, но потом точная цифра была удалена.

Ранее 8 мая стало известно, что в зал суда не пустили второго защитника задержанных и свидетелей. Процесс был объявлен закрытым. До этого адвокаты также рассказали, что протоколы об административном нарушении были составлены без обвиняемых.

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Захарова и Рябикова оказались в числе задержанных на Болотной площади 6 мая. Еще четверых задержанных – Ольгу Мазурову, Ольгу Авилонову, Виктора Капитонова и Леонида Дуброво – в тот же день отпустили из полиции без составления протоколов. Согласованный митинг, посвященный годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года, прошел на проспекте Сахарова без задержаний.