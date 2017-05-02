17:16

Apple на открытии торгов 8 мая обновила свой собственный рекорд по капитализации, сообщает Business Insider. В самом начале сессии акции корпорации выросли до $149,06, и ее рыночная стоимость увеличилась до $776,6 млрд.

К 17:15 мск котировки производителя iPhone превысили $150 за акцию, а капитализация приблизилась к $785 млрд. Предыдущий рекорд корпорация установила в феврале 2015 года, когда стала стоить $774,7 млрд.

С начала 2017 года акции Apple подорожали в общей сложности на 29%. Аналитики вновь вспомнили о прогнозе, согласно которому капитализация Apple может превысить триллион долларов; до этого аналогичные предположения делались в 2015 году.

Apple по-прежнему остается самой дорогой в мире публичной компанией, хотя в феврале 2016 года на некоторое время уступила это звание Alphabet, управляющей структуре Google. В начале мая текущего года денежные накопления производителя iPhone превысили $250 млрд, то есть оказались больше, чем вместе взятые валютные резервы Канады и Великобритании.