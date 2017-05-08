19:08

Бывший президент США Билл Клинтон и автор детективов Джеймс Паттерсон станут соавторами триллера. Об этом сообщает Associated Press.

Ожидается, что роман под названием «Пропавший президент» выйдет в июне 2018 года. Условия сотрудничества Паттерсона и Клинтона, а также подробности сюжета будущей книги не разглашаются.

Для Клинтона работа станет первым опытом в художественной литературе. До этого самой известной его книгой стали мемуары «Моя жизнь», выпущенные в 2004 году.

Паттерсон известен, среди прочего, серией романов об инспекторе Алексе Кроссе. В экранизациях первых двух из них – «И пришел паук» и «Целуя девушек» – роль Кросса исполнил Морган Фримен. Состояние Паттерсона журнал Forbes в середине 2016 года оценивал в $95 млн.