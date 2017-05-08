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В Санкт-Петербурге отменили морской парад ко Дню Победы, на который власти города потратили около 4 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Корабли, которые 3 мая прибыли в Санкт-Петербург из Балтийска для участия в параде, покинули акваторию Невы 6 мая и не вернулись обратно по состоянию на 20:00 по мск.

В штабе Балтийского флота изданию заявили, что власти города не планировали проводить 9 мая морской парад, так как «силы флота выполняют задачи по предназначению».

При этом, по данным издания, выделенные на организацию мероприятия 4 млн рублей пошли на установку швартовых бочек для кораблей в Неве, а также оплату внеурочной работы портовых служб, которые устанавливали корабли в реке ночью 3 мая.

Планировалось, что в морском параде будут участвовать 13 кораблей и вспомогательных судов. Среди них большой десантный корабль «Минск», десантные катера «Денис Давыдов» и «Лейтенант Римский-Корсаков», малые ракетные корабли «Ливень», «Серпухов» и большой ракетный катер «Моршанск».

Как подчеркнуло издание, «Ливень», «Серпухов» и «Моршанск» утром 8 мая заметили у своих территориальных вод вооруженные силы Латвии. При этом ранее в Гданьский залив зашел американский эсминец USS Carney.

Источник РИА Новости говорил, что морской парад в Санкт-Петербурге состоится, но в нему будут участвовать меньше кораблей, чем обычно. Он подчеркивал, что это «никак не связано с появлением в Балтийском море американского эсминца».

Руководитель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев объяснил сокращение участвующих в параде кораблей «организационными вопросами», так как предложение увеличить количество кораблей «не нашло у всех поддержки».