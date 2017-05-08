8 мая, 23:44

Бывшая исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс заявила, что опасалась за экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, который мог быть «открытым для шантажа» со стороны России. Об этом она рассказала на слушаниях в Сенате по поводу предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США, передает Reuters.

По ее словам, опасения возникли из-за того, что Флинн «не говорил правду» о своих беседах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляом об антироссийских санкциях.

«Как подсказывает логика, вы не хотите, чтобы советник по национальной безопасности мог быть уязвим для российского влияния», – подчеркнула она.

Йейтс добавила, что предупреждала администрацию Трампа о том, что Флинн может быть скомпроментирован своими контактами с Кисляком. По данным CNN, бывший президент США Барак Обама до этого советовал Трампу не брать Флинна на роботу.

Как писала The Washington Post, команда Трампа, в свою очередь, предупреждала Флинна об опасности контактов с российским послом. Издание отмечало, что за несколько недель советнику сказали, что его разговоры «почти наверняка прослушивают американские спецслужбы».

При это в представители Трампа были «озабочены» тем, что Флинн «не до конца понимает» мотивы Кисляка, поэтому попросили администрацию Обамы предоставить досье ЦРУ на бывшего советника Трампа.

Флинн ушел в отставку после публикации The Washington Post, в которой говорилось об обсуждении экс-слветником и послом отмены антироссийских санкций. Сначала Флинн эту информацию отвергал, но позже признал, что действительно общался с Кисляком, но разговор шел о высылке из страны 35 российских дипломатов.