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На лекции в Академии политических исследований в Бонне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассказал о своем общении с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит Frankfurter Allgemeine.

«Я всегда говорю Путину, чтобы его успокоить, почему Люксембург до сих пор не напал на Россию. [Дело в том, что] у нас нет места, чтобы разместить столько военнопленных», – сказал Юнкер.

Глава Еврокомиссии родился в Люксембурге, занимал посты министра труда и министра финансов страны, а с 1995 до 2013 года возглавлял правительство Люксембурга. Эта страна – одно из самых маленьких государств Европы, его площадь составляет 2,59 тысячи квадратных километров.

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