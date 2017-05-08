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Президент США Дональд Трамп сожалеет о назначении генерала Герберта Макмастера на должность своего советника по национальной безопасности. Об этом источники в Белом доме рассказали Bloomberg.

Как пояснило агентство, разногласия между президентом и советником возникли сразу после назначения Макмастера.

По словам собеседников, Трамп жаловался, что советник «подрывает общий курс» его политики, а также перебивает его во время брифингов и «читает ему лекции». В частности, Трамп был «мертвенно бледен», когда прочитал материал The Wall Street Journal.

Издание сообщило, что Макмастер якобы заявил представителю Южной Кореи, что угроза президента США отказаться от оплаты расходов на размещение на территории страны системы противоракетной обороны THAAD – это не официальная позиция Белого дома. Чиновники рассказали Bloomberg, что после прочтения этой статьи Трамп позвонил Макмастеру, накричал на советника и обвинил в попытках ослабить те усилия, которые он предпринимает, чтобы добиться от Южной Кореи платы за размещение системы ПРО.

Другой конфликт произошел из-за того, что Макмастер рекомендовал Трампу исключить из речи Конгрессу фразу «радикальный исламский терроризм», но президент к совету не прислушался. Причем, произнося речь, Трамп «подчеркивал каждое слово».

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Трамп назначил Макмастер своим советником 20 февраля. Ранее эту должность занимал Майкл Флинн, который ушел в отставку после обвинений в сокрытии контактов с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Как рассказала бывшая исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс, Флинн «не говорил правду» в Белом доме о своих беседах с послом России, поэтому оказался под угрозой шантажа со стороны Москвы. Она сообщила об этом команде Трампа, представители президента, в свою очередь, предупредили Флинна об опасности контактов с российским послом и подчеркнули, что его разговоры «почти наверняка прослушивают американские спецслужбы».