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Советники представили президенту США Дональду Трампу предложения по «значительному» изменению стратегии американский военных в Афганистане. Об этом пишет The Washington Post.

Авторы предложили направить в Афганистан еще как минимум три тысячи военных к уже находящимся в стране 8,4 тысячам. Кроме того, планируется передать Пентагону полномочия определять численность американский военных в Афганистане. Сейчас этим вопросом занимается Белый дом.

Издание подчеркнуло, что одним из авторов инициативы выступил советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер. Предложенные меры необходимы для того, чтобы заставить представителей движения «Талибан» начать переговоры.

По информации газеты, Трамп примет решение по этой стратегии до саммита НАТО, который пройдет 25 мая в Брюсселе.

Как подчеркнула The Washimgton Post, США ежегодно тратят на военные действия в Афганистане по $23 млрд.

В феврале командующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что он «испытывает недостаток в несколько тысяч человек», чтобы подготовить местных военных и оказать им помощь.

Заметка дополняется.